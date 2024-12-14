У Києві знову оголосили повітряну тривогу через БпЛА

Нагадаємо, що російська армія знову почала атаку дронами по Україні і зокрема Києву ще з вечора, 13 грудня. Тоді тривогу в столиці оголосили о 22:25.

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