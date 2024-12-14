В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за БпЛА

Напомним, что российская армия вновь начала атаку дронами по Украине и в том числе Киеву еще с вечера, 13 декабря. Тогда тревогу в столице объявили в 22:25.

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