ua en ru
Вт, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Вівторок 12 листопада 2024 01:26
UA EN RU
У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Сигнал повітряної тривоги в столиці було чути о 01:18. Через декілька хвилин у КМВА пояснили, що вона пов'язана із загрозою застосування ворожих дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах попередили ЗСУ, що атака "Шахедів" по Україні триває.

Зокрема, станом на 01:11 нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей до Сумської, а далі продовжують рух на Полтавську, Чернігівську та Київську.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас, вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, що ввечері 11 листопада, кілька годин тому, у Києві також оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ писали, що ворог запустив у напрямку столиці дрон, а в області працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області
Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста