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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:20 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області; 
  • Запорізькій області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:20 (alerts.in.ua)

Причина на повітряної тривоги 

Повітряні сили ЗСУ, як й згадувалось вище, попереджають про загрозу БпЛА зі східного напрямку. 

Карта повітряних тривог 

Станом на 09:43 у Києві, а також низці областей оголосили відбій повітряної тривоги. 

Обстріли України 

Від початку масштабної війни російські обстріли українських міст і селищ стали частиною реалій повсякденного життя. Агресор активно використовує різноманітні види зброї, серед яких ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та дрони-камікадзе. Ці атаки наносять серйозні пошкодження житловим будівлям та об'єктам критичної інфраструктури.

За останній час спостерігається значне збільшення числа нічних нападів за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), що підвищує небезпеку для цивільних осіб.

Експерт з авіаційних систем Костянтин Криволап розповів, чи здатна Росія виснажити українську ППО масовими запусками дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога