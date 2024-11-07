В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

По состоянию на 09:20 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Запорожская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы ВСУ, как и упоминалось выше, предупреждают об угрозе БпЛА с восточного направления.

Карта воздушных тревог

По состоянию на 09:43 в Киеве, а также ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

С начала масштабной войны российские обстрелы украинских городов и поселков стали частью реалий повседневной жизни. Агрессор активно использует различные виды оружия, среди которых ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и дроны-камикадзе. Эти атаки наносят серьезные повреждения жилым зданиям и объектам критической инфраструктуры.

За последнее время наблюдается значительное увеличение числа ночных нападений с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), что повышает опасность для гражданских лиц.

Эксперт по авиационным системам Константин Криволап рассказал, способна ли Россия истощить украинскую ПВО массовыми запусками дронов.