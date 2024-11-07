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В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о беспилотном летательном аппарате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:20 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы ВСУ, как и упоминалось выше, предупреждают об угрозе БпЛА с восточного направления.

Карта воздушных тревог 

По состоянию на 09:43 в Киеве, а также ряде областей объявили отбой воздушной тревоги. 

Обстрелы Украины 

С начала масштабной войны российские обстрелы украинских городов и поселков стали частью реалий повседневной жизни. Агрессор активно использует различные виды оружия, среди которых ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и дроны-камикадзе. Эти атаки наносят серьезные повреждения жилым зданиям и объектам критической инфраструктуры.

За последнее время наблюдается значительное увеличение числа ночных нападений с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), что повышает опасность для гражданских лиц.

Эксперт по авиационным системам Константин Криволап рассказал, способна ли Россия истощить украинскую ПВО массовыми запусками дронов.

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КиевВойна в УкраинеВоздушная тревога