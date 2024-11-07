В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о беспилотном летательном аппарате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:20 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 (alerts.in.ua)
Воздушные силы ВСУ, как и упоминалось выше, предупреждают об угрозе БпЛА с восточного направления.
По состоянию на 09:43 в Киеве, а также ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.
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