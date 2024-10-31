У Києві знову оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу і вона теж була пов'язана з дронами. У КМВА повідомляли, що о 04:11 на підступах до Києва працювали сили ППО, після чого менш ніж за десять хвилин, було оголошено відбій тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.