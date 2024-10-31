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У Києві знову оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 31 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною стали дрони росіян, які летять у напрямку у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 05:33.

Через декілька хвилин військові уточнили, що "Шахед" у Київській області летить курсом на Київ.

Оновлено о 05:40

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 05:46

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:38 сигнал повітряної тривоги продовжується у Києві, а також Київській та Житомирській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу і вона теж була пов'язана з дронами. У КМВА повідомляли, що о 04:11 на підступах до Києва працювали сили ППО, після чого менш ніж за десять хвилин, було оголошено відбій тривоги.

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