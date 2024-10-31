В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу и она тоже была связана с дронами. В КГВА сообщали, что в 04:11 на подступах к Киеву работали силы ПВО, после чего менее чем через десять минут, был объявлен отбой тревоги.

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