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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: існує загроза балістики

Фото: Іскандер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 27 серпня, у Києві вчергове оголосили повітряну тривогу. На цей раз через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Балістики на Васильків, Обухів", - йдеться у повідомленні військових о 06:45.

Масштабна атака РФ

Зазначимо, що це вже не перша повітряна тривога в Києві. У ніч з 26 на 27 серпня в Україні вже два рази було оголошено тривогу, зокрема, масштабну.

Військові фіксували у повітряному просторі України ворожі БпЛА (і фіксують досі станом на 06:50), а також зліт МіГ-31К та декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За цю ніч та ранок у низці регіонів України, включаючи місто Київ, лунали звуки вибухів.

Деяка інформація відома лише про удар по Кривому Рогу, який було здійснено пізно вночі, 26 серпня. За інформацією керівника ради оборони міста Олександра Вілкула, влучання було в будівлю цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки двоє людей загинули, 6 звернулись за психологічною допомогою.

Зазначимо, що Росія здійснює масштабний обстріл України вже другий день поспіль.

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