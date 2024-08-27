В Киеве снова объявили воздушную тревогу: существует угроза баллистики

Масштабная атака РФ

Отметим, что это уже не первая воздушная тревога в Киеве. В ночь с 26 на 27 августа в Украине уже два раза была объявлена тревога, в частности, масштабная.

Военные фиксировали в воздушном пространстве Украины вражеские БПЛА (и фиксируют до сих пор по состоянию на 06:50), а также взлет МиГ-31К и нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. За эту ночь и утро в ряде регионов Украины, включая город Киев, раздавались звуки взрывов.

Некоторая информация известна только об ударе по Кривому Рогу, который был осуществлен поздно ночью, 26 августа. По информации руководителя совета обороны города Александра Вилкула, попадание было в здание гражданской инфраструктуры. В результате атаки два человека погибли, 6 обратились за психологической помощью.

Отметим, что Россия осуществляет масштабный обстрел Украины уже второй день подряд.

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