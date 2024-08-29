У Києві знову оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони

Нічний обстріл України

Нагадаємо, з вечора середи 28 серпня і впродовж ночі росіяни масштабно атакували Україну ударними дронами типу "Шахед".

Повітряну тривогу оголошували також у Києві. Внаслідок роботи сил ППО, уламки дрона впали на дитячий майданчик, а також загорілася альтанка в коттеджному містечку.

Вранці у Києві було чутно потужні вибухи через збиття ворожих дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.