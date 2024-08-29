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В Киеве снова объявляли воздушную тревогу из-за вражеских дронов

Фото: в Киеве объявлена тревога из-за угрозы атаки ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей снова объявляли воздушную из-за атаки ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

Тревогу в столице объявили в 7:57 утра. Жителям советовали пройти в укрытия.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечалось в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщали о движении вражеского "Шахеда" над Броварами Киевской области.

В 8:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 8:28 карта воздушных тревог выглядела так:

Ночной обстрел Украины

Напомним, с вечера 28 августа и на протяжении ночи россияне масштабно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед".

Воздушную тревогу объявляли также в Киеве. В результате работы сил ПВО, обломки дрона упали на детскую площадку, а также загрелась беседка в коттеджном городке.

Утром в Киеве утром были слышны мощные взрывы из-за уничтожения вражеских дронов.

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