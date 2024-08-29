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У Києві знову оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони

Київ, Четвер 29 серпня 2024 08:06
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У Києві знову оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони Фото: у Києві оголошено тривогу через загрозу атаки ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей знову оголошували повітряну через атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

Тривогу в столиці оголосили о 7:57 ранку. Жителям радили пройти в укриття.

"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні.

Моніторингові пабліки повідомляли про рух ворожого "Шахеда" над Броварами Київської області.

О 8:26 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на 8:28 карта повітряних тривог виглядала так:

У Києві знову оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони

Нічний обстріл України

Нагадаємо, з вечора середи 28 серпня і впродовж ночі росіяни масштабно атакували Україну ударними дронами типу "Шахед".

Повітряну тривогу оголошували також у Києві. Внаслідок роботи сил ППО, уламки дрона впали на дитячий майданчик, а також загорілася альтанка в коттеджному містечку.

Вранці у Києві було чутно потужні вибухи через збиття ворожих дронів.

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