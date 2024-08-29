У Києві знову оголошували повітряну тривогу через ворожі дрони

Фото: у Києві оголошено тривогу через загрозу атаки ударних дронів (Getty Images)

У Києві та низці областей знову оголошували повітряну через атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.