В Киеве снова объявляли воздушную тревогу из-за вражеских дронов

В Киеве и ряде областей снова объявляли воздушную из-за атаки ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

Тревогу в столице объявили в 7:57 утра. Жителям советовали пройти в укрытия.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечалось в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщали о движении вражеского "Шахеда" над Броварами Киевской области.

В 8:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 8:28 карта воздушных тревог выглядела так: