В Киеве снова объявляли воздушную тревогу из-за вражеских дронов
В Киеве и ряде областей снова объявляли воздушную из-за атаки ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.
Тревогу в столице объявили в 7:57 утра. Жителям советовали пройти в укрытия.
"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечалось в сообщении.
Мониторинговые паблики сообщали о движении вражеского "Шахеда" над Броварами Киевской области.
В 8:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.
По состоянию на 8:28 карта воздушных тревог выглядела так:
Ночной обстрел Украины
Напомним, с вечера 28 августа и на протяжении ночи россияне масштабно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед".
Воздушную тревогу объявляли также в Киеве. В результате работы сил ПВО, обломки дрона упали на детскую площадку, а также загрелась беседка в коттеджном городке.
Утром в Киеве утром были слышны мощные взрывы из-за уничтожения вражеских дронов.
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