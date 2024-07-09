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У Києві знову обмежили рух вантажівок

Вівторок 09 липня 2024 12:23
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У Києві знову обмежили рух вантажівок Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 9 липня, на території Києва ввели обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

У поліції нагадали, що перечекати спеку водії вантажівок можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, раніше у Києві частково скасували обмеження руху для кільцевої електрички.

Крім того, у Києві через ремонтні роботи частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через Дніпро.

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Київ Обмеження руху
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