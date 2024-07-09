В Киеве снова ограничили движение грузовиков

Во вторник, 9 июля, на территории Киева ввели ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

В полиции напомнили, что переждать жару водители грузовиков могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.