У Києві знову було чути вибухи: працює ППО

Зранку, 27 лютого, у Києві вдруге з ночі лунають звуки вибухів. В столиці працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 04:11.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у передмісті Києва зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Також в області приблизно о 04:02 теж працювали сили ППО. Зазначимо, що БпЛА фіксують наразі і в інших регіонах.
Станом на 04:18 сигнал тривоги продовжується у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо, пізно ввечері, 26 лютого, у Києві пролунала серія вибухів. У КМВА попереджали українців, що існує загроза застосування безпілотників. Крім цього сили ППО працювали і в київській області, щоб збити російські безпілотники.
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