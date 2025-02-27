У Києві знову було чути вибухи: працює ППО

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 04:11.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у передмісті Києва зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Також в області приблизно о 04:02 теж працювали сили ППО. Зазначимо, що БпЛА фіксують наразі і в інших регіонах.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:18 сигнал тривоги продовжується у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.