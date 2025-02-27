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У Києві знову було чути вибухи: працює ППО

Фото: українців закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 27 лютого, у Києві вдруге з ночі лунають звуки вибухів. В столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 04:11.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у передмісті Києва зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Також в області приблизно о 04:02 теж працювали сили ППО. Зазначимо, що БпЛА фіксують наразі і в інших регіонах.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:18 сигнал тривоги продовжується у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо, пізно ввечері, 26 лютого, у Києві пролунала серія вибухів. У КМВА попереджали українців, що існує загроза застосування безпілотників. Крім цього сили ППО працювали і в київській області, щоб збити російські безпілотники.

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КиївВійна в УкраїніВибухи