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У Києві пролунали звуки вибухів на тлі атаки дронів

Середа 26 лютого 2025 23:58
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У Києві пролунали звуки вибухів на тлі атаки дронів Фото: місцеві канали пишуть про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 26 лютого, у Києві пролунала серія вибухів. В цей час ворог атакує столицю ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Києві лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:50.

Місцеві канали інформують про роботу ППО. Зазначимо, що повітряну тривогу у столиці оголосили менше години тому, а ще раніше - у низці інших областей України. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА.

Зокрема, у КМВА попереджали про загрозу дронів, а у Повітряних силах ЗСУ писала про БпЛА в напрямку Києва. Водночас у Київській області на тлі фіксації безпілотників працювали сили ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:58 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Донецькій областях.

У Києві пролунали звуки вибухів на тлі атаки дронів

Нагадаємо, що в Харкові під час атаки ворожих дронів минулої ночі було зафіксовано три прильоти у двох районах міста - Київському та Шевченківському. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок, унаслідок чого були постраждалі.

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