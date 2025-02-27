В Киеве снова были слышны взрывы: работает ПВО

Утром, 27 февраля, в Киеве второй раз с ночи раздаются звуки взрывов. В столице работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 04:11.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в пригороде Киева зафиксированы вражеские ударные беспилотники. Также в области примерно в 04:02 тоже работали силы ПВО. Отметим, что БпЛА фиксируют сейчас и в других регионах.
По состоянию на 04:18 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, поздно вечером, 26 февраля, в Киеве прозвучала серия взрывов. В КМВА предупреждали украинцев, что существует угроза применения беспилотников. Помимо этого силы ПВО работали и в киевской области, чтобы сбить российские беспилотники.
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