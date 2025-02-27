В Киеве снова были слышны взрывы: работает ПВО

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 04:11.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в пригороде Киева зафиксированы вражеские ударные беспилотники. Также в области примерно в 04:02 тоже работали силы ПВО. Отметим, что БпЛА фиксируют сейчас и в других регионах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:18 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.