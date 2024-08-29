У Києві знову було чути вибух

У Києві рано-вранці у четвер, 29 серпня, пролунав вибух. У цей час у столиці досі триває повітряна тривога, оголошена ще вночі.
Про це передає кореспондент РБК-Україна.
Вибух було чути у Києві близько 06.12.
Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про рух ворожих ударних безпілотників у бік Бориспільського району Київської області.
Цей ранковий вибух пролунав після кількох вибухів раніше цієї ночі. Місцева влада повідомляла про роботу ППО у столиці через "Шахедну" атаку, та про падіння уламків збитих цілей, за оновленими даними, у трьох районах Києва - Дніпровському, Голосіївському та Деснянському.
Нагадаємо, близько другої ночі у четвер 29 серпня, у столиці була оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у бік столиці.
Згодом мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації поінформували, що у місті зафіксоване падіння уламків:
Інформація щодо можливих постраждалих не надходила.
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