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У Києві знову було чути вибух

Фото: у Києві було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві рано-вранці у четвер, 29 серпня, пролунав вибух. У цей час у столиці досі триває повітряна тривога, оголошена ще вночі.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Вибух було чути у Києві близько 06.12.

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про рух ворожих ударних безпілотників у бік Бориспільського району Київської області.

Цей ранковий вибух пролунав після кількох вибухів раніше цієї ночі. Місцева влада повідомляла про роботу ППО у столиці через "Шахедну" атаку, та про падіння уламків збитих цілей, за оновленими даними, у трьох районах Києва - Дніпровському, Голосіївському та Деснянському.

Атака дронів на Київ і наслідки

Нагадаємо, близько другої ночі у четвер 29 серпня, у столиці була оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у бік столиці.

Згодом мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації поінформували, що у місті зафіксоване падіння уламків:

  • у Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками,
  • у Голосіївському районі на територію житлової забудови,
  • у Деснянському районі на територію приватного домогосподарства, і там горить альтанка.

Інформація щодо можливих постраждалих не надходила.

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КиївВибух