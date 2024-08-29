В Киеве снова был слышен взрыв

Взрыв был слышен в Киеве около 06.12.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о движении вражеских ударных беспилотников в сторону Бориспольского района Киевской области.

Этот утренний взрыв прозвучал после нескольких взрывов раньше этой ночью. Местная власть сообщала о работе ПВО в столице из-за "Шахедной" атаки, о падении обломков сбитых целей, по обновленным данным, в трех районах Киева - Днепровском, Голосеевском и Деснянском.

Атака дронов на Киев и последствия

Напомним, около двух ночи в четверг, 29 августа, в столице была объявлена ​​воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников. Позже стало известно о работе ПВО в Киеве, где также были слышны взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в сторону столицы.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации проинформировали, что в городе зафиксировано падение обломков:

в Днепровском районе на детскую площадку между домами,

в Голосеевском районе на территорию жилой застройки,

в Деснянском районе на территорию частного домохозяйства, и там горит беседка.

Информация о возможных пострадавших не поступала.