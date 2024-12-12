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У Києві знімуть найбільший прапор України: що про це відомо

Найбільший прапор України в Києві планують зняти (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 12 грудня, найбільший прапор України (встановлений на Печерських пагорбах Києва) тимчасово знімуть.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Чому та як надовго знімуть найбільший прапор України

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що рішення про зняття прапора було схвалене з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов.

"За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві вночі та вранці 13 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - уточнили у КМДА.

Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", прапор знімуть "до покращення погодних умов".

Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Зазначимо, що на дорогах столиці місцями може бути ожеледиця, адже синоптики прогнозують невеликий сніг вночі (вдень 13 грудня попередньо - без опадів).

Температура повітря в Києві вночі очікується на рівні 5-7 градусів морозу. Вдень - 2-4 градуси нижче нуля.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Куди звертатись через пошкодження внаслідок негоди

Дещо раніше у прес-службі КМДА у Facebook розповіли, що під час сильного вітру громадянам варто:

  • щільно зачинити вікна
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев
  • не паркувати поруч із ними транспортні засоби

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - радять телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 044 272 40 18.

Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатись потрібно до рятувальників за номерами:

  • або "101"
  • або 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку")

При травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати за номером "103".

При несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - за номером 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху).

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери у темний час доби", - додали у КМДА.

Публікація КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Попри це 10 грудня стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

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