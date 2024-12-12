В Киеве снимут самый большой флаг Украины: что об этом известно

Сегодня, 12 декабря, самый большой флаг Украины (установленный на Печерских холмах Киева) временно снимут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.
В Киевской городской государственной администрации объяснили, что решение о снятии флага было принято ввиду прогнозируемого ухудшения погодных условий.
"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - уточнили в КГГА.
Согласно информации КО "Киевзеленстрой", флаг снимут "до улучшения погодных условий".
Сообщение КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Отметим, что на дорогах столицы местами может быть гололедица, ведь синоптики прогнозируют небольшой снег ночью (днем 13 декабря предварительно - без осадков).
Температура воздуха в Киеве ночью ожидается на уровне 5-7 градусов мороза. Днем - 2-4 градуса ниже нуля.
Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Несколько ранее в пресс-службе КГГА в Facebook рассказали, что во время сильного ветра гражданам стоит:
Если упало дерево или сломались ветви - советуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону 044 272 40 18.
Если же падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться нужно к спасателям по номерам:
При травмировании людей - нужно немедленно звонить по телефону "103".
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - по номеру 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения).
"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.
Публикация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или для проведения регламентных работ.
Несмотря на это 10 декабря стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.
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