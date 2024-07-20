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У Києві знесли історичну будівлю. Поліція відкрила провадження

Фото: у Києві знесли Садибу Зеленських (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві знесли історичну будівлю кінця XIX століття - Садибу Зеленських. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття", - йдеться у повідомленні.

На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу. 

 
Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту.

За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за  ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

Що відомо про садибу

Садиба Малініна або садиба Зеленських - двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Кониського, 22, збудована наприкінці 19 століття з дерева та обкладена цеглою. Одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці. Входить до "Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту".

Що було до цього

Про те, що садибу зносять, 19 липня повідомили активісти.

"Зараз триває поступове знищення нашого любимого Києва. Сьогодні нахабні забудовники знесли Садибу Малина на колишній Тургенівській, щоб як недивно побудувати ЖК "Тургенев". Дуже сумно від цього", - написав один з них.

Нагадаємо, у 2021 році забудовник зніс історичний Дім Уткіна у Києві. Поліція, яка прибула на місце злочину, не змогла зупинити демонтаж і тільки відкрила кримінальну справу.

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