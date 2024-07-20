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В Киеве снесли историческое здание. Полиция открыла производство

Фото: в Киеве снесли Усадьбу Зеленских (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских. В полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные с помощью тяжелой строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу.

 

Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, решается вопрос ее ареста.

По указанному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Что известно об усадьбе

Усадьба Малинина или усадьба Зеленских - двухэтажное здание в Киеве на улице Александра Конисского, 22, построенное в конце 19 века из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите".

Что было до этого

О том, что усадьбу сносят, сообщили 19 июля активисты.

"Сейчас идет постепенное уничтожение нашего любимого Киева. Сегодня наглые застройщики снесли Усадьбу Малина на бывшей Тургеневской, чтобы как неудивительно построить ЖК "Тургенев". Очень грустно от этого", - написал один из них.

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