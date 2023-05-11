В Киеве нашли минометные снаряды времен Второй мировой войны, их уничтожили саперы
В Голосеевском районе Киева мужчина нашел минометные снаряды времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.
Как сообщается, мужчина наткнулся в своем огороде на три предмета, внешне похожие на боевые снаряды. Он сразу вызвал патрульных.
Прибыв по адресу, правоохранители огородили место происшествия и сообщили ГСЧС.
Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 мин. Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.
"Еще много опасного, с прошлого столетия, годами лежит в нашей земле. К этому прилагаются современные смертоносные орудия, которые использует против нас оккупант", - подчеркнули в полиции.
Если вы обнаружили опасный предмет:
- ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;
- не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы;
- отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
- отметьте место находки;
- немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС - 101 или полиции - 102;
- дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Одесской области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.
Также ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС ликвидировали 163 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны в Винницкой области.
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