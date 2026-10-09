ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві змінився рух транспорту: що відбувається з метро та тролейбусами

09:53 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві змінився рух транспорту: що відбувається з метро та тролейбусами Фото: у Києві змінився рух транспорту через відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У трьох районах Києва вранці 9 жовтня наземний електротранспорт тимчасово призупинив роботу через відсутність напруги в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначили у КМДА, інформація про зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. Раніше цю інформацію поширювали у місцевих Telegram-каналах.

Наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро.

В інший час поїзди курсують у звичному режимі.

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського електротранспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня у частині Києва та в Київській області ввели екстрені відключення світла. Графіки не діють.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Електроенергія Тролейбус Відключеня світла
Новини
У Києві частково зупинено рух громадського транспорту
У Києві частково зупинено рух громадського транспорту
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках