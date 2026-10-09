У Києві змінився рух транспорту: що відбувається з метро та тролейбусами

У трьох районах Києва вранці 9 жовтня наземний електротранспорт тимчасово призупинив роботу через відсутність напруги в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Як зазначили у КМДА, інформація про зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. Раніше цю інформацію поширювали у місцевих Telegram-каналах.

Наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро.

В інший час поїзди курсують у звичному режимі.

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського електротранспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.