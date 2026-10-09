В Киеве изменилось движение транспорта: что происходит с метро и троллейбусами
В трех районах Киева утром 9 октября наземный электротранспорт временно приостановил работу из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отметили в КГГА, информация об остановке движения поездов на "зеленой" линии метро из-за обесточивания не соответствует действительности. Ранее эта информация была распространена в местных Telegram-каналах.
На Сырецко-Печерской линии действует временный специальный график движения в утренние и вечерние часы пик из-за ограничений на Южном мосту: одновременно им может двигаться только один поезд метро.
В остальное время поезда курсируют в обычном режиме.
В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного электротранспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
Напомним, утром 9 октября в части Киева и Киевской области ввели экстренные отключения света. Графики не действуют.