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В Киеве изменилось движение транспорта: что происходит с метро и троллейбусами

09:53 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве изменилось движение транспорта: что происходит с метро и троллейбусами Фото: в Киеве изменилось движение транспорта из-за отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В трех районах Киева утром 9 октября наземный электротранспорт временно приостановил работу из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отметили в КГГА, информация об остановке движения поездов на "зеленой" линии метро из-за обесточивания не соответствует действительности. Ранее эта информация была распространена в местных Telegram-каналах.

На Сырецко-Печерской линии действует временный специальный график движения в утренние и вечерние часы пик из-за ограничений на Южном мосту: одновременно им может двигаться только один поезд метро.

В остальное время поезда курсируют в обычном режиме.

В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного электротранспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Напомним, утром 9 октября в части Киева и Киевской области ввели экстренные отключения света. Графики не действуют.

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