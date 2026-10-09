У частині Києва та областей ввели екстрені відключення світла

Вранці 9 жовтня у частині Києва та в Київській області ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у заяві.

У ДТЕК також нагадали, що під час екстрених відключень не діють графіки. Про зміни додатково проінформують.

Оновлено. В "Укренерго" додали, що екстрені відключення діють в деяких регіонах України.

"Через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Попередні графіки не діють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко запропонував частині киян виїхати з міста.