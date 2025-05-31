У Києві змінили рух транспорту на вихідних: які автобуси й тролейбуси курсують інакше

Цими вихідними громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Йдеться про деякі маршрути столичних автобусів і тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Тим часом рух змінених маршрутів тролейбусів у столиці організовано так:

Згідно з інформацією КП "Київпастранс", рух змінених маршрутів автобусів у Києві організовано так:

Сьогодні, 31 травня, від початку руху й до закінчення ярмарків зі змінами курсують:

Уточнюється, що це пов'язано із проведенням продовольчих ярмарків на вулицях:

Киянам і гостям столиці розповіли, що деякі маршрути автобусів і тролейбусів курсуватимуть зі змінами руху:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові планують запровадити єдиний проїзний абонемент на всі види транспорту та скільки він може коштувати.

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