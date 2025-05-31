У Києві змінили рух транспорту на вихідних: які автобуси й тролейбуси курсують інакше
Цими вихідними громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Йдеться про деякі маршрути столичних автобусів і тролейбусів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
З чим пов'язані зміни в русі транспорту в Києві
Киянам і гостям столиці розповіли, що деякі маршрути автобусів і тролейбусів курсуватимуть зі змінами руху:
- в суботу, 31 травня;
- в неділю, 1 червня.
Уточнюється, що це пов'язано із проведенням продовольчих ярмарків на вулицях:
- Голосіївській;
- Лісківській;
- Олександри Екстер;
- Йорданській;
- Амвросія Бучми;
- Академіка Шалімова;
- Татарській.
Який транспорт курсуватиме зі змінами
Сьогодні, 31 травня, від початку руху й до закінчення ярмарків зі змінами курсують:
- маршрути автобусів №2, №6, №39, №44, №49, №87, №95 і №110;
- маршрути тролейбусів №34 і №37-А.
Завтра, 1 червня, у Києві буде змінено маршрут автобусів №31.
Як організовано рух змінених маршрутів
Згідно з інформацією КП "Київпастранс", рух змінених маршрутів автобусів у Києві організовано так:
- автобус №2 в напрямку руху до вул. Шолуденка - від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела - вул. Гарматна - просп. Берестейський до вул. Шолуденка (у зворотному напрямку - за діючим маршрутом);
- автобус №6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
- автобус №39 в напрямку руху до Лисогірського провулку буде організовано по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський (у зворотному напрямку - за діючим маршрутом);
- автобус №44 від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Лісківської за діючим маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської;
- автобус №49 від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Амвросія Бучми за діючим маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі - за діючим маршрутом;
- автобус №87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. "Осокорки" до вул. Амвросія Бучми - за діючим маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська, далі - за діючим маршрутом;
- автобус №95 в напрямку масиву Микільська Слобідка - від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Юрія Шумського - за діючим маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі - за діючим маршрутом;
- автобус №110 від ст. м. "Площа Українських Героїв" до вул. Лісківської - за діючим маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської - без заїзду на вул. Лісківську (у зворотному напрямку - без змін);
- автобус №31 по трасі: ст.м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська.
Тим часом рух змінених маршрутів тролейбусів у столиці організовано так:
- тролейбус №34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
- тролейбус №37-А від ст. м. "Лісова" до просп. Червоної Калини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові планують запровадити єдиний проїзний абонемент на всі види транспорту та скільки він може коштувати.
Читайте також про правила руху громадського транспорту Києва під час повітряних тривог на тлі ворожих атак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.