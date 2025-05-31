В Киеве изменили движение транспорта на выходных: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

Сегодня и завтра некоторые автобусы и троллейбусы Киева курсируют иначе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

С чем связаны изменения в движении транспорта в Киеве Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты автобусов и троллейбусов будут курсировать с изменениями движения: в субботу, 31 мая;

в воскресенье, 1 июня. Уточняется, что это связано с проведением продовольственных ярмарок на улицах: Голосеевской;

Лесковской;

Александры Экстер;

Иорданской;

Амвросия Бучмы;

Академика Шалимова;

Татарской. Какой транспорт будет курсировать с изменениями Сегодня, 31 мая, с начала движения и до окончания ярмарок с изменениями курсируют: маршруты автобусов №2, №6, №39, №44, №49, №87, №95 и №110;

маршруты троллейбусов №34 и №37-А. Завтра, 1 июня, в Киеве будет изменен маршрут автобусов №31. Как организовано движение измененных маршрутов Согласно информации КП "Киевпастранс", движение измененных маршрутов автобусов в Киеве организовано так: автобус №2 в направлении движения до ул. Шолуденко - от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела - ул. Гарматная - просп. Берестейский до ул. Шолуденко (в обратном направлении - по действующему маршруту);

в направлении движения до ул. Шолуденко - от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела - ул. Гарматная - просп. Берестейский до ул. Шолуденко (в обратном направлении - по действующему маршруту); автобус №6 от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и ул. Радунскую);

от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и ул. Радунскую); автобус №39 в направлении движения до Лысогорского переулка будет организовано по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский (в обратном направлении - по действующему маршруту);

в направлении движения до Лысогорского переулка будет организовано по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский (в обратном направлении - по действующему маршруту); автобус №44 от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Лесковской по действующему маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской;

от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Лесковской по действующему маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской; автобус №49 от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Амвросия Бучмы по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее - по действующему маршруту;

от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Амвросия Бучмы по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее - по действующему маршруту; автобус №87 в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. "Осокорки" до ул. Амвросия Бучмы - по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская, далее - по действующему маршруту;

в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. "Осокорки" до ул. Амвросия Бучмы - по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская, далее - по действующему маршруту; автобус №95 в направлении массива Никольская Слободка - от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского - по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее - по действующему маршруту;

в направлении массива Никольская Слободка - от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского - по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее - по действующему маршруту; автобус №110 от ст. м. "Площадь Украинских Героев" до ул. Лесковской - по действующему маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской - без заезда на ул. Лесковскую (в обратном направлении - без изменений);

от ст. м. "Площадь Украинских Героев" до ул. Лесковской - по действующему маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской - без заезда на ул. Лесковскую (в обратном направлении - без изменений); автобус №31 по трассе: ст.м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская. Между тем движение измененных маршрутов троллейбусов в столице организовано так: троллейбус №34 от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;

от ул. Северной до просп. Степана Бандеры; троллейбус №37-А от ст. м. "Лесная" до просп. Красной Калины.