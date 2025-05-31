В Киеве изменили движение транспорта на выходных: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе
В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
С чем связаны изменения в движении транспорта в Киеве
Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты автобусов и троллейбусов будут курсировать с изменениями движения:
- в субботу, 31 мая;
- в воскресенье, 1 июня.
Уточняется, что это связано с проведением продовольственных ярмарок на улицах:
- Голосеевской;
- Лесковской;
- Александры Экстер;
- Иорданской;
- Амвросия Бучмы;
- Академика Шалимова;
- Татарской.
Какой транспорт будет курсировать с изменениями
Сегодня, 31 мая, с начала движения и до окончания ярмарок с изменениями курсируют:
- маршруты автобусов №2, №6, №39, №44, №49, №87, №95 и №110;
- маршруты троллейбусов №34 и №37-А.
Завтра, 1 июня, в Киеве будет изменен маршрут автобусов №31.
Как организовано движение измененных маршрутов
Согласно информации КП "Киевпастранс", движение измененных маршрутов автобусов в Киеве организовано так:
- автобус №2 в направлении движения до ул. Шолуденко - от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела - ул. Гарматная - просп. Берестейский до ул. Шолуденко (в обратном направлении - по действующему маршруту);
- автобус №6 от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и ул. Радунскую);
- автобус №39 в направлении движения до Лысогорского переулка будет организовано по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский (в обратном направлении - по действующему маршруту);
- автобус №44 от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Лесковской по действующему маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской;
- автобус №49 от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Амвросия Бучмы по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее - по действующему маршруту;
- автобус №87 в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. "Осокорки" до ул. Амвросия Бучмы - по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская, далее - по действующему маршруту;
- автобус №95 в направлении массива Никольская Слободка - от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского - по действующему маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее - по действующему маршруту;
- автобус №110 от ст. м. "Площадь Украинских Героев" до ул. Лесковской - по действующему маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской - без заезда на ул. Лесковскую (в обратном направлении - без изменений);
- автобус №31 по трассе: ст.м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская.
Между тем движение измененных маршрутов троллейбусов в столице организовано так:
- троллейбус №34 от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;
- троллейбус №37-А от ст. м. "Лесная" до просп. Красной Калины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове планируют ввести единый проездной абонемент на все виды транспорта и сколько он может стоить.
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