У Києві змінили рух транспорту через удар РФ: які автобуси та тролейбуси курсують інакше

Зазначається, що рух транспорту змінено через перекриття руху Північним мостом.

Рух автобусів організовано: до Дарницької площі.

Тролейбуси курсують:



№№ 29, 30, 31, 47 з лівого берега - від вул. Милославської до Дарницької площі;



№№ 29, 30, 31 з правого берега - від зал. пл. "Куренівка", ст. м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай до ст. м. "Почайна".



Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.

Автобуси №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.

Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.

Рух автобусів №114 організований:



у напрямку залізничного вокзалу - за власним маршрутом;



у напрямку вул. Милославської - через Подільський мостовий перехід.