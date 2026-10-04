UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві змінили рух транспорту через удар РФ: які автобуси та тролейбуси курсують інакше

11:25 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві змінили рух транспорту через удар РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві сьогодні, 4 жовтня, деякі тролейбуси та автобуси змінили рух через наслідки удару російського дрона по Північному мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та "Київпастранс".

Зазначається, що рух транспорту змінено через перекриття руху Північним мостом.

Рух автобусів організовано: до Дарницької площі.

Тролейбуси курсують:

№№ 29, 30, 31, 47 з лівого берега - від вул. Милославської до Дарницької площі;

№№ 29, 30, 31 з правого берега - від зал. пл. "Куренівка", ст. м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай до ст. м. "Почайна".

Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.

Автобуси №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.

Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.

Рух автобусів №114 організований:

у напрямку залізничного вокзалу - за власним маршрутом;

у напрямку вул. Милославської - через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову завдли удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в УкраїніСеверный мост