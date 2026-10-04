В Киеве изменили движение транспорта из-за удара РФ: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

В Киеве сегодня, 4 октября, некоторые троллейбусы и автобусы изменили движение из-за последствий удара русского дрона по Северному мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и "Киевпасстранс".
Отмечается, что движение транспорта изменено из-за перекрытия движения по Северному мосту.
Движение автобусов организовано: до Дарницкой площади.
Троллейбусы курсируют:
№№ 29, 30, 31, 47 с левого берега – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
№№ 29, 30, 31 с правого берега – от зал. пл. "Куренивка", ст. г. "Лукьяновская", ул. Кадетская роща к ст. м. "Почайна".
Автобусы №№ 21, 73, 101, 114 курсируют на Дарницкую площадь.
Автобусы №№ 22, 91 с левого на правый берег Киева временно курсируют через Дарницкий мост.
С правого на левый берег автобусы №№ 22, 91 курсируют по ранее измененным схемам движения.
Движение автобусов №114 организовано:
в направлении железнодорожного вокзала - по собственному маршруту;
в направлении ул. Милославской – через Подольский мостовой переход.
Напомним, российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.