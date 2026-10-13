У Києві змінили правила відключення світла: черг по графікам більше немає

У Києві більше немає звичного поділу на групи та черги відключень світла. Через складну ситуацію в енергосистемі для кожного будинку запроваджено персональний розклад, який залежить від конкретної адреси та схем живлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Через складну ситуацію в енергосистемі за командою НЕК "Укренерго" в Києві застосовують стабілізаційні відключення за індивідуальними графіками. Звичного розподілу на черги та підчерги у столиці більше немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі кожна адреса має власний персональний графік, а перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК Київські електромережі та у застосунку "Київ Цифровий".
Індивідуальні графіки розраховуються окремо для кожної будівлі, тому навіть у сусідніх будинках періоди відсутності світла можуть відрізнятися через технічні особливості мережі.
Щоб дізнатися точний розклад, орієнтуйтеся виключно на назву вулиці та номер вашого будинку.
Запроваджений графік є орієнтиром на добу, однак ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Перебіг обмежень може коригуватися залежно від декількох факторів:
У разі виникнення критичного дефіциту в мережі можливе застосування екстрених відключень. Енергетики закликають киян регулярно перевіряти актуальність інформації за своєю адресою.
Отримати актуальну інформацію про відключення можна на:
Аби уникнути високого пікового навантаження та запобігти локальним аваріям у будинку, дотримуйтеся правил:
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