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В Киеве изменили правила отключения света: очередей по графикам больше нет

12:30 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Киеве изменили правила отключения света (коллаж РБК-Украина)

В Киеве больше нет обычного разделения на группы и очереди отключений света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме для каждого дома введено персональное расписание, которое зависит от конкретного адреса и схем питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме по команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяют стабилизационные отключения по индивидуальным графикам. Привычного распределения на очереди и подочереди в столице больше нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, каждый адрес имеет собственный персональный график, а проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК "Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой".

Персональный график для каждого адреса

Индивидуальные графики рассчитываются отдельно для каждого здания, поэтому даже в соседних домах периоды отсутствия света могут отличаться из-за технических особенностей сети.

Чтобы узнать точное расписание, ориентируйтесь исключительно на название улицы и номер вашего дома.

Почему расписание отключений может изменяться в течение дня

Введенный график является ориентиром на сутки, однако ситуация в энергосистеме остается динамичной. Продолжительность ограничений может корректироваться в зависимости от нескольких факторов:

  • новых команд НЭК "Укрэнерго";
  • последствий вражеских атак на энергоинфраструктуру;
  • повреждения сетей и технических аварий.

При возникновении критического дефицита в сети возможно применение экстренных отключений. Энергетики призывают киевлян регулярно проверять актуальность информации по своему адресу.

Где проверить свое расписание

Получить актуальную информацию об отключении можно на:

  • Официальном сайте "ДТЭК Киевские электросети";
  • Приложении "Киев Цифровой";
  • Чат-ботах компании в Telegram и Viber.

Как правильно включать приборы после возвращения света

Чтобы избежать высокой пиковой нагрузки и предотвратить локальные аварии в доме, соблюдайте правила:

  • Подождите 20-30 минут после включения электроэнергии перед использованием мощной техники;
  • Включайте энергоемкие приборы поочередно - не запускайте одновременно бойлеры, обогреватели, стиральные машины и электроплиты.
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