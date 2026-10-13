В Киеве изменили правила отключения света: очередей по графикам больше нет

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме по команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяют стабилизационные отключения по индивидуальным графикам. Привычного распределения на очереди и подочереди в столице больше нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, каждый адрес имеет собственный персональный график, а проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК "Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой".

Персональный график для каждого адреса

Индивидуальные графики рассчитываются отдельно для каждого здания, поэтому даже в соседних домах периоды отсутствия света могут отличаться из-за технических особенностей сети.

Чтобы узнать точное расписание, ориентируйтесь исключительно на название улицы и номер вашего дома.

Почему расписание отключений может изменяться в течение дня

Введенный график является ориентиром на сутки, однако ситуация в энергосистеме остается динамичной. Продолжительность ограничений может корректироваться в зависимости от нескольких факторов:

новых команд НЭК "Укрэнерго";

последствий вражеских атак на энергоинфраструктуру;

повреждения сетей и технических аварий.

При возникновении критического дефицита в сети возможно применение экстренных отключений. Энергетики призывают киевлян регулярно проверять актуальность информации по своему адресу.

Где проверить свое расписание

Получить актуальную информацию об отключении можно на:

Официальном сайте "ДТЭК Киевские электросети";

Приложении "Киев Цифровой";

Чат-ботах компании в Telegram и Viber.

Как правильно включать приборы после возвращения света

Чтобы избежать высокой пиковой нагрузки и предотвратить локальные аварии в доме, соблюдайте правила: