У Києві змінили графік відключень електроенергії за районами

У Києві оновили графіки припинення подачі електроенергії у випадку дефіциту потужності. Місто розділили на три черги і будуть вимикати світло почергово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі ("Київенерго").
За даними прес-служби, відключатимуть електроенергію за таким графіком:
Станом на 10.30 ранку, цей графік ще не був застосований. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.
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