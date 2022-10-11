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В Киеве изменили график отключений электроэнергии по районам

Фото: веерные отключения электроэнергии в Киеве продлятся по несколько часов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве обновили графики приостановки подачи электроэнергии в случае дефицита мощности. Город разделили на три очереди и будут выключать свет поочередно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго").

По данным пресс-службы, будут отключать электроэнергию по следующему графику:

  • 1 очередь - с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
  • 2 очередь - с 12:00 до 16:00
  • 3 очередь - с 16:00 до 20:00

По состоянию на 10.30 утра этот график еще не был применен. График будет применен только в том случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему, отметили в пресс-службе.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

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КиевЭлектроэнергия