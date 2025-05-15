У Києві жінка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв, її затримали

Вандалізм на могилах захисників

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

Вона пошкодила могили українських військових Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. На могилах були зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

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