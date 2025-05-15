RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве женщина повредила фото погибших защитников на Аллее Героев, ее задержали

Фото: в Киеве задержали женщину, которая повредила фото погибших защитников на Аллее Героев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве полицейские задержали женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Она разбросала цветы и повредила фото погибших защитников, установленные на клумбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили в полиции, 33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе.

Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.

Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются правоохранители. Решается вопрос о правовой квалификации.

Фото: в Киеве задержали женщину, которая повредила фото погибших защитников на Аллее Героев (t.me/gunpKyiv)

 

Вандализм на могилах защитников

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители открыли уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.

Она повредила могилы украинских военных Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПолиция Киева