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У Києві на "зеленій" гілці метро зупиняли рух: на колії впав чоловік

Фото: у Києві на "зеленій" гілці метро зупиняли рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столичному метро сьогодні, 14 квітня тимчасово зупиняли рух на "зеленій" гілці. На станції "Дружби народів" чоловік впав на колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Сьогодні під час ранкового "піку" на станції "Дружби народів" пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією КМДА, інцидент трапився о 07:10 та спричинив обмеження в роботі зеленої лінії на 30 хвилин.

Через це були зачинені на вхід станції: "Печерська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич".

Наразі зелена лінія метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збій у роботі в київському метрополітені.

Додамо, раніше у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро не працювали автомати самообслуговування.

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