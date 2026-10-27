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У Києві збудують водні переправи через Дніпро на 1 млрд гривень, - Кличко

16:15 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві планують побудувати комбіновані водні переправи через Дніпро, а також під'їзні шляхи до них. Вартість проєкту становить 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

За його словами, відповідне рішення сьогодні розглянули на Раді оборони столиці.

"Серед питань, які розглянули, зокрема - реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову", - зазначив Кличко.

Він додав, що місця розміщення буде визначати військове командування, а погоджувати - Київська міська військова адміністрація.

"Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти - 1 млрд грн на цей проєкт", - розповів мер Києва.

Крім того, на Раді оборони розглянули й питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на посилення ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

"Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами.

Зазначимо, внаслідок удару було пошкоджено Південний міст і розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух мостом тимчасово перекрили в обох напрямках, а роботу метро змінили.

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КиївДніпроВіталий КличкоВійна в Україні