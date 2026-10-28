В Києві збудують шість резервних котелень на випадок надзвичайних ситуацій

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела засідання, де зосередилася на підготовці громад до холодів, резервному теплопостачанні столиці та безпеці питної води.

Загальна готовність житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури до опалювального сезону наразі становить 98,6%.

Особливу увагу комісія приділяє роботі комунальних і аварійних служб, а також формуванню запасів пального й обладнання для проведення термінових ремонтів.

За словами міністра, в Києві триває будівництво шести резервних котелень, за яке відповідає Агентство відновлення.

У разі надзвичайної ситуації передбачено комплекс заходів для їх запусків - технічне обстеження об'єктів, підготовка підключень до мереж, навчання персоналу та врегулювання порядку експлуатації.

"Завдання - забезпечити можливість подати тепло киянам у разі пошкодження основних джерел теплогенерації", - зазначив Калашник.

Окремим пріоритетом визначено забезпечення безперебійного постачання та якості питної води.

Водоканали готуються до посиленого очищення води на випадок пошкоджень інфраструктури чи забруднення джерел, маючи для цього запаси реагентів і резервне живлення.

Крім того, ДСНС звітувала про роботу системи цивільного захисту, а влада посилила контроль за виконанням попередніх рішень комісії.