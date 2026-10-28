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В Киеве построят шесть резервных котельных на случай чрезвычайных ситуаций

16:15 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Жилищно-коммунальное хозяйство Украины готово к зиме на 98,6%, а в Киеве приступили к строительству шести резервных котельных на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям провела заседание, где сосредоточилась на подготовке общин к холодам, резервному теплоснабжению столицы и безопасности питьевой воды.

Общая готовность жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 98,6%.

Особое внимание комиссия уделяет работе коммунальных и аварийных служб, а также формированию запасов горючего и оборудования для проведения срочных ремонтов.

По словам министра, в Киеве идет строительство шести резервных котельных, за которое отвечает Агентство восстановления.

В случае чрезвычайной ситуации предусмотрен комплекс мер по их запускам - техническое обследование объектов, подготовка подключений к сетям, обучение персонала и урегулирование порядка эксплуатации.

"Задача – обеспечить возможность подать тепло киевлянам в случае повреждения основных источников теплогенерации", - отметил Калашник.

Отдельным приоритетом определено обеспечение бесперебойной поставки и качества питьевой воды.

Водоканалы готовятся к усиленному очищению воды на случай повреждений инфраструктуры или загрязнения источников, имея для этого запасы реагентов и резервное питание.

Кроме того, ГСЧС отчитывалась о работе системы гражданской защиты, а власти усилили контроль за выполнением предыдущих решений комиссии.

Напомним, что из-за ощутимого похолодания и прогнозов синоптиков в нескольких областях Украины начался отопительный сезон, во время которого коммунальные службы постепенно подключают жилые дома, больницы и детские сады к системам обогрева.

Ранее власти также отмечали важность подготовки инфраструктуры к холодам, о чем сообщалось в новости о готовности жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

Кроме того, украинцам напоминают о том, как города готовятся к отопительному сезону.

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