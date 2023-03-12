UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд

Фото: у метро Києва частково не працюють транспортні картки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
  • разовим паперовим qr-квитком;
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено о 10:55

У КМДА повідомили, що на всіх станціях метро повністю відновили роботу транспортних карток.

Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро не працювали автомати самообслуговування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро