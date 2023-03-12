У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд

У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. Зокрема, є труднощі з оплатою проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У КМДА повідомили, що на всіх станціях метро повністю відновили роботу транспортних карток.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро не працювали автомати самообслуговування.

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