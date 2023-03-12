В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд

В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. В частности, есть сложности с оплатой проезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что на станциях метро временно нет возможности оплатить проезд транспортными картами, которые были пополнены недавно.
Однако оплатить проезд в метро можно:
Напомним, недавно в киевской подземке произошел сбой, из-за которого на всех станциях метро не работали автоматы самообслуживания.
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