У Києві збій в роботі екстрених сповіщень: як дізнатись про тривогу

Київська міська військова адміністрація повідомила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями".

"Просимо поставитися з розумінням. Слідкуйте за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий", - додали в адміністрації.

Збій сповіщень в столиці

Можливо, це пов'язано з тим, що під час масштабної повітряної тривоги сьогодні ввечері кияни масово отримали екстрене сповіщення про небезпеку від КМВА на своїх смартфонах.

Минулого року ДСНС тестувала цю функцію сповіщення та передала керування нею місцевій владі.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи попереджали про зліт МіГів.

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