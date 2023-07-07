В Киеве сбой в работе экстренных оповещений: как узнать о тревоге

Киевская городская военная администрация сообщила, что временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями".

"Просим отнестись с пониманием. Следите за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой", - добавили в администрации.

Сбой оповещений в столице

Возможно, это связано с тем, что во время масштабной воздушной тревоги сегодня вечером киевляне массово получили экстренное оповещение об опасности от КГВА на своих смартфонах.

В прошлом году ГСЧС тестировала эту функцию оповещения и передала управление ею местным властям.

Напомним, сегодня, 7 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы предупреждали о взлете МиГов.

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