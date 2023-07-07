В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: в Росії злетів МіГ

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи попереджають про зліт МіГів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог

Станом на 21:28 по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Ракетна небезпека для столиці. Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичноі ракети "Кинджал". Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Крім нього про зліт МіГ також повідомляє і Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Зафіксовано зліт 3-х винищувачів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - заявили в командуванні.

Відбій тривоги

Станом на 21:56 в Україні почали давати відбій повітряної тривоги.

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