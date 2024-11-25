У Києві збивають російські дрони-камікадзе, було чути вибухи

Раніше повідомлялося, що з вечора 25 листопада російські окупанти запустили по території України кілька хвиль дронів-камікадзе. Ця масована атака із використанням "Шахедів" по Україні триває.

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