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В Киеве сбивают российские дроны-камикадзе

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером 25 ноября работают силы и средства противовоздушной обороны. В сторону столицы фиксировалось движение ударных дронов русских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка в Telegram.

Чиновник призвал жителей столицы находиться в укрытиях и безопасных местах, пока продолжается воздушная тревога.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в заявлении руководителя КГВА.

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КиевПВОАтака дронов