В Киеве сбивают российские дроны-камикадзе

Чиновник призвал жителей столицы находиться в укрытиях и безопасных местах, пока продолжается воздушная тревога.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в заявлении руководителя КГВА.

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