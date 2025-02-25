У Києві збивають російські безпілотники, ППО працює у кількох районах

У Києві сьогодні ввечері, 25 лютого, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є ворожа повітряна атака із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка.
Зазначається, що робота ППО триває у кількох районах столиці.
Як розповів мер, іде бойова робота захисників неба на лівому березі, а також у центрі Києва.
"У столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! Ворожі БПЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - йдеться в заяві міського голови у публікації в Telegram о 22:54.
Пізніше він додав, що у центрі Києва також працює ППО. Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", - передали у Київській міській військовій адміністрації.
У КМВА також закликали мешканців та гостей столиці "не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях".
Додамо, у Повітряних силах ЗСУ перед тим попереджали про загрозу застосування противником ударних безпілотників для атак на Київ, та казали про можливу роботу ППО.
Зазначимо також, що у Київській області сьогодні ввечері також триває робота ППО через ворожу дронову атаку. Про це інформували у Київській обласній військовій адміністрації близько години тому.
Як повідомлялося раніше, 25 лютого ввечері російські окупанти запустили у бік України ударні безпілотники, через що у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Також нагадаємо, у Національній поліції розповіли, що російські терористи почали використовувати новий тип БПЛА для ударів по Сумах та області. У правоохоронних органах зазначили, що лише за останній тиждень місто 5 разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою.
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